«Больнушечка»:Миро считает, что Бочкарева выдумала паралич лица

Лена Миро регулярно высказывается о знаменитых людях, причем делает это преимущественно в негативном ключе. На этой неделе под ее прицелом оказалась Наталья Бочкарева.

Звезду «Счастливы вместе» подозревают в употреблении наркотиков. Ранее в Сети появилось видео, на котором ее задерживают сотрудники органов правопорядка и она сообщает им, что употребляла наркотики.

Наталья все отрицала и утверждала, что видео смонтировано и про нее распускают слухи. Однако позднее вышел новый ролик, на котором актриса в присутствии двоих свидетелей и двоих полицейских отказывается пройти медицинское освидетельствование.

После этого появились слухи, что на фоне скандала вокруг задержания с наркотиками Бочкарева слегла с высокой температурой и у нее парализовало половину лица. Ее друг, музыкант Андрей Ковалев рассказал, что Наталья сейчас в плохом состоянии и он поддерживает ее.

Лена Миро скептически отнеслась к подобной информации. По словам блогера, Бочкарева действует, как «истинная женщина». Она привела пример, когда женщины отказываются от близости с мужем по причине головной боли.

«Прикинуться больнушечкой — это запасной план, когда наглое враньё не помогает», — написала Миро.

Лена утверждает, что актриса пыталась отказаться от содеянного до последнего, но когда поняла, что ее разоблачили, решила переключить внимание общественности на свое недомогание.

«Ври до последнего, а если не помогает, скажи, что болеешь. Почти умираешь. А потом внезапно исцелись всем на радость», — добавила Миро.