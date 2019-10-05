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Брат Кейт Миддлтон женится на француженке

Джеймс преподнес возлюбленной кольцо с сапфиром.

Брат Кейт Миддлтон женится на француженке
Джеймс Миддлтон Фото: globallookpress.com

Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене. Об этом таблоидам сообщили друзья пары, пишет издание Daily Mail. Официальное заявление, вероятно, последует на будущей неделе.

Для такого важного события Джеймс Миддлтон выбрал для будущей супруги роскошное кольцо с сапфиром. Видимо, на него повлияла помолвка сестры. Тогда принц Уильям преподнес Кейт украшение с тем же камнем – кольцо своей матери леди Ди.

Напомним, влюбленные недавно стали жить вместе (остановились на западе Лондона), а познакомились примерно год назад в одном из клубов столицы Англии. Тогда Ализе увидела собаку своего будущего избранника и погладила ее, в тот момент между молодыми людьми завязался разговор.

Девушка до того очаровала брата Кейт Миддлтон, что тот передал через официанта записку с предложением встретиться. Так их история любви и началась.

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Брат Кейт Миддлтон женится на француженке
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