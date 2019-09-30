Знакомый с королевской четой источник раскрыл приоритеты Кейт Миддлтон

Человек из окружения герцогини Кейт Миддлтон рассекретил ее главные жизненные ценности. В разговоре с журналистами некто, кто хорошо знаком с самой Кейт и ее супругом принцем Уильямом, рассказал, что фундаментом успешной жизни Миддлтон считает королеву, страну и семью. Именно точность приоритетов помогают герцогине Кембриджской правильно позиционировать себя в обществе, грамотно планировать свое время и даже отдыхать.

Аноним отметил, что к коллегам по работе Кейт старается относиться с уважением, вне зависимости от их статуса и возраста. Нередко она спрашивает у своей команды совета, чем немало удивляет собеседников. Даже самые юные спикеры потом нередко удивляются тому факту, что сама герцогиня знает их имя.

«Кейт всегда остается верна себе, и даже если ты совершаешь ошибку, то она все равно тебя поддержит. Она хорошо относится к другим людям, чтобы потом взамен получить от них самое лучшее», — резюмировал инсайдер.