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Знакомый с королевской четой источник раскрыл приоритеты Кейт Миддлтон

Герцогиня тепло относится к каждому человеку в своем окружении, уверяет инсайдер.

Знакомый с королевской четой источник раскрыл приоритеты Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон/Фото: https://www.instagram.com/p/Bz24cqDiO_U/

Человек из окружения герцогини Кейт Миддлтон рассекретил ее главные жизненные ценности. В разговоре с журналистами некто, кто хорошо знаком с самой Кейт и ее супругом принцем Уильямом, рассказал, что фундаментом успешной жизни Миддлтон считает королеву, страну и семью. Именно точность приоритетов помогают герцогине Кембриджской правильно позиционировать себя в обществе, грамотно планировать свое время и даже отдыхать.

Аноним отметил, что к коллегам по работе Кейт старается относиться с уважением, вне зависимости от их статуса и возраста. Нередко она спрашивает у своей команды совета, чем немало удивляет собеседников. Даже самые юные спикеры потом нередко удивляются тому факту, что сама герцогиня знает их имя.

«Кейт всегда остается верна себе, и даже если ты совершаешь ошибку, то она все равно тебя поддержит. Она хорошо относится к другим людям, чтобы потом взамен получить от них самое лучшее», — резюмировал инсайдер.

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Британская королевская семьяГерцогиня КембриджскаяКейт МиддлтонкоролеваПринц Уильямработасемья
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Знакомый с королевской четой источник раскрыл приоритеты Кейт Миддлтон
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