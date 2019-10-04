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Любители погорячее: Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами

Герцогиня Кембриджская призналась, что в семье у всех разные вкусовые предпочтения.

Любители погорячее: Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
Кейт и Уильям/Фото: https://www.instagram.com/p/B00lEz7nVww/

Кейт Миддлтон поделилась со священником информацией о вкусовых предпочтениях в их семье. Накануне герцог и герцогиня Кембриджские заглянули в мусульманский культурный центр, готовясь к предстоящему туру по Пакистану. Там королевская чета встретилась с духовным лидером Ага Ханом IV. В какой-то момент беседа затронула национальные блюда. Тогда-то Кейт и рассказала, что испытывает некоторые проблемы во время приготовления еды, поскольку не все члены семьи готовы есть острое карри. Так, она сама и четырехлетняя дочь Шарлотта обожают еду по-острее, Уильям же предпочитает, чтобы специй в блюде было меньше.

Также Кейт призналась, что семья всегда запасает отдельную порцию для детей, в которой совсем нет перца. Принц Уильям поспешил подтвердить слова супруги, а также поведал, что во время визита в Пакистан намерен дегустировать местную кухню. Чтобы не оказаться в неловкой ситуации из-за лишних килограммов, он даже возьмет с собой костюм на один размер больше привычного.

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Любители погорячее: Кейт Миддлтон кормит дочь острыми блюдами
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