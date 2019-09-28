У принца Уильяма и Кейт Миддлтон появятся новые соседи

У принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, вероятно, появятся новые соседи в Кенсингтонском дворце. По информации издания Marie Claire, Принц Ричард, герцог Глостерский (кузен Ее Величества) и его жена Биргитта покидают апартаменты №1 (всего 21 комната) названного дворца, в которых прожили четыре десятка лет.

С 2011-го их соседями стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они заняли апартаменты №1А, которые объединяют в общей сложности двадцать комнат.

Информация о том, что Принц Ричард и его жена переезжают, появилась после того, как возле дворца заметили грузовые машины. Есть предположение, что пара решила перебраться в апартаменты под названием Old Stables. Эта резиденция несколько меньше. Однако перевозить вещи далеко не нужно – она располагается на территории того же дворца.

Кстати, в этих апартаментах ранее провели ремонт. На все строительные работы ушло порядка 400 тысяч фунтов стерлингов. Перед тем, как съехать, Герцог Глостерский и его супруга позаботились о состоянии резиденции – в апартаментах №1 прошла реновация. Она обошлась в 1,8 миллиона долларов.

Пока нет информации, кто станет соседями принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Возможно, супруги заходят расширить свою резиденцию и объединят двое апартаментов.