НОВОСТИ

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон появятся новые соседи

Принц Ричард и его супруга Биргитта покидают свои апартаменты.

У принца Уильяма и Кейт Миддлтон появятся новые соседи
Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: globallookpress.com

У принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, вероятно, появятся новые соседи в Кенсингтонском дворце. По информации издания Marie Claire, Принц Ричард, герцог Глостерский (кузен Ее Величества) и его жена Биргитта покидают апартаменты №1 (всего 21 комната) названного дворца, в которых прожили четыре десятка лет.

С 2011-го их соседями стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они заняли апартаменты №1А, которые объединяют в общей сложности двадцать комнат.

Информация о том, что Принц Ричард и его жена переезжают, появилась после того, как возле дворца заметили грузовые машины. Есть предположение, что пара решила перебраться в апартаменты под названием Old Stables. Эта резиденция несколько меньше. Однако перевозить вещи далеко не нужно – она располагается на территории того же дворца.

Кстати, в этих апартаментах ранее провели ремонт. На все строительные работы ушло порядка 400 тысяч фунтов стерлингов. Перед тем, как съехать, Герцог Глостерский и его супруга позаботились о состоянии резиденции – в апартаментах №1 прошла реновация. Она обошлась в 1,8 миллиона долларов.

Пока нет информации, кто станет соседями принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Возможно, супруги заходят расширить свою резиденцию и объединят двое апартаментов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Marie ClaireКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиКенсингтонский дворецПринц УильямПринц Уильям последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У принца Уильяма и Кейт Миддлтон появятся новые соседи
Интересно?
Поделись с друзьями: