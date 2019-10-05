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«Отец удивил народ»: дочь Виторгана высказалась о рождении у актера детей

По словам Ксении Румянцевой, она об этом узнала из СМИ.

«Отец удивил народ»: дочь Виторгана высказалась о рождении у актера детей
Дочь Виторгана из СМИ узнала, что у нее появились сестры/globallookpress.com

Дочь актера Эммануила Виторгана от первого брака Ксения Румянцева заявила, что из СМИ узнала о рождении у актера двух дочерей, своих сестер. Напомним, что в феврале 2018 года у звезды сцены на свет появилась Этель, а в августе 2019-го — Клара. Матерью детей является его третья жена Ирина Млодик.

Эммануил Виторган. Фото
Дочь Виторгана из СМИ узнала, что у ее отца родились дети/globallookpress.com

«Да уж, отец удивил народ… Конечно, популярному человеку тяжело: он на виду, всем интересно, что у него в семье происходит. У отца рождаются дети, о чем я узнаю из СМИ. И только радуюсь за него», — сказала Ксения Румянцева.

Как отметила дочь Виторгана, с отцом ей общаться просто не о чем. Они люди из разных миров. Много лет девушка живет на Валааме. При этом, как она сказала, Эммануил Виторган даже не видел своих правнуков. Мальчику уже десять лет, а девочка на год меньше.

Ксения Румянцева в то же время собирается поздравить отца с юбилеем. Ему 27 декабря исполнится 80 лет. Правда, лично она ему звонить не собирается. А просто разместит поздравление в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда».

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Ирина МлодикКсения РумянцеваЭммануил Виторган
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«Отец удивил народ»: дочь Виторгана высказалась о рождении у актера детей
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