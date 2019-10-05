Врач Кудинова объяснила, как жене Виторгана удалось родить ребёнка

Врач высшей категории, онколог-маммолог Елена Кудинова заявила, что 57-летняя жена актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик могла сама родить ребенка, не пользуясь услугами суррогатной матери.

Как известно, много лет назад Млодик смогла победить рак. Кудинова уверена, что беременность возможна, если прошло радикальное лечение онкологического заболевания. В свое время, как говорит специалист, певица Лайма Вайкуле также после рака хотела родить ребенка. Но в те годы не было нужной аппаратуры, чтобы исключить отдаленные последствия болезни. Сейчас появились современные методы обследования.

«Методика, когда перед началом лечения женщины замораживают свои яйцеклетки или эмбрионы, чтобы в будущем самостоятельно выносить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери, в России поставлена на поток», — заявила Елена Кудинова.

Как считает врач, много лет назад, когда Млодик еще жила в Германии, она могла сделать криоконсервацию яйцеклеток. По словам специалиста, сегодня многие дамы после пятидесяти лет способны сами выносить ребенка, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что не так давно Ирина Млодик была гостьей программы Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на канале НТВ. В студии она рассказывала, что ей удалось победить рак благодаря вере в себя. При этом никаких стрессов в жизни до того, как она заболела, у нее не было. Жена Виторгана заметила, что не знает о природе своей болезни. После победы над онкологическим заболеванием она уже много лет прекрасно себя чувствует. Кстати, для многих в студии программы откровения супруги Эммануила Виторгана стали откровением. Другие звезды и не подозревали, что женщина пережила в своей жизни. Ей долго аплодировали после этого признания.