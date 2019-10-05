Адвокат Вербицкая рассказала, как в будущем разделят наследство Виторгана

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, как в будущем будет поделено наследство актера Эммануила Виторгана. В декабре нынешнего года ему исполнится уже 80 лет. До рождения детей от Ирины Млодик Этель и Клары у актера было трое наследников – супруга, которая моложе его на 22 года, сын Максим Виторган и дочь Ксения Румянцева. Сейчас наследников стало на двое больше. Таким образом доля старших детей и жены в потенциальном наследстве уменьшилась.

В браке с Ириной Млодик Эммануил Виторган приобрел культурный центр на Остоженке. Независимо на кого он записан данный центр принадлежит супругам в равной доле. В будущем культурное учреждение будут делить жена и дети.

Известно, что у Виторгана есть три квартиры в центре столицы в районе Арбата. Как говорят эксперты, каждая из них стоит примерно три с половиной миллиона долларов. Недавно, кстати, Ирина Млодик публиковала объявления о сдаче элитной недвижимости. Она просила по 120 тысяч рублей в месяц.

«В любом случае после рождения малышей львиная доля наследства достанется их матери – Ирине», — считает Юлия Вербицкая, слова которой приводит «Комсомольская правда».