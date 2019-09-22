«Просто беда»: Эммануил Виторган высказался о смертях в семье Заворотнюк

По словам актера, он прекрасно знает родных звезды, с которыми знаком много лет.

Актер Эммануил Виторган в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался в связи с возможной тяжелой болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденной пока родными информации, она сейчас лечится от онкологического заболевания.

Как оказалось, Виторган – земляк Заворотнюк. Они вместе много лет жили в Астрахани и приезжают туда каждый год летом.

«Это семья нам знакома очень давно. Мне кажется еще тогда, когда Настя не была рождена, я уже знал ее родителей. Это славная девочка. Мы много общались с ними. Мама у Заворотнюк просто потрясающая актриса. Папа у Насти был режиссером. Живя в Астрахани, мы приезжали туда ежегодно. К сожалению, там на кладбище лежат мои родители и мой племянник. Постоянно встречались с родными Насти. Никто даже не мог предположить, что семья понесет такие убытки за эти несколько лет – умер отец и брат Насти. Просто беда», — заявил Эммануил Виторган.

Как отметил артист, он, как и все, лишь недавно узнал, что у актрисы тяжелая болезнь. Для него это известие стало настоящим шоком.

«Это была полная неожиданность, и я до сих пор в это не верю», — заметил актер.