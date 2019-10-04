Стоцкая ответила Майкову, который не считает ее певицей

По словам исполнительницы, на слова брата она не обижается.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии ведущая напомнила ей, что ее брат Павел Майков, который прославился благодаря сериалу «Бригада», однажды заявил, что не считает свою сестру певицей. Аллу Довлатову заинтересовало, как к этому относится сама исполнительница, чья песня «Вены-руки» рвала много лет назад все чаты хит-парадов.

Анастасия Стоцкая отметила, что прекрасно помнит те слова брата, но зла на него не держит. Как она сказала, Майков действительно очень негативно относится к поп-музыке, поэтому и сказал так про нее.

«Меня его слова на задевают. В моем понимании певицы это Уитни Хьюстон, Ани Лорак, Полина Гагарина, у которых очень сильный голос. В один ряд с этими выдающими вокалисткам я себя поставить, конечно, не могу», — заявила Анастасия Стоцкая.

Напомним, что звезда, которую ранее продюсировал певец Филипп Киркоров, появилась на сцене в 2003 году. Последний клип певицы датирован 2014 годом.