НОВОСТИ

Стоцкая ответила Майкову, который не считает ее певицей

По словам исполнительницы, на слова брата она не обижается.

Стоцкая ответила Майкову, который не считает ее певицей
Стоцкая не считает себя великой певицей/globallookpress.com

Певица и актриса Анастасия Стоцкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии ведущая напомнила ей, что ее брат Павел Майков, который прославился благодаря сериалу «Бригада», однажды заявил, что не считает свою сестру певицей. Аллу Довлатову заинтересовало, как к этому относится сама исполнительница, чья песня «Вены-руки» рвала много лет назад все чаты хит-парадов.

Павел Майков. Фото
Майков не считает Стоцкую певицей/globallookpress.com

Анастасия Стоцкая отметила, что прекрасно помнит те слова брата, но зла на него не держит. Как она сказала, Майков действительно очень негативно относится к поп-музыке, поэтому и сказал так про нее.

«Меня его слова на задевают. В моем понимании певицы это Уитни Хьюстон, Ани Лорак, Полина Гагарина, у которых очень сильный голос. В один ряд с этими выдающими вокалисткам я себя поставить, конечно, не могу», — заявила Анастасия Стоцкая.

Напомним, что звезда, которую ранее продюсировал певец Филипп Киркоров, появилась на сцене в 2003 году. Последний клип певицы датирован 2014 годом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия СтоцкаяПавел МайковФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стоцкая ответила Майкову, который не считает ее певицей
Интересно?
Поделись с друзьями: