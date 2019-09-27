Анастасия Стоцкая ответила на слухи, что родила детей от Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая призналась, что ее злят и бесят небылицы о том, что она якобы родила детей от поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова. Напомним, что на протяжении нескольких лет он продюсировал исполнительницу и у них был мимолетный роман.

«Родственники и близкие люди могут это воспринять серьезно, поверить. Поэтому я просто блокирую людей, которые пишут у меня на странице подобную чушь или оскорбляют», — заявила Анастасия Стоцкая.

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Как сказала певица, сейчас она огромное количество времени уделяет воспитанию своих детей. Практически не гастролирует. Времени на семью у нее хватает. Лишь изредка в качестве заработка она соглашается спеть на корпоративах.

Старший сын исполнительницы Александр уже пошел во второй класс. Она помогает ему с уроками, но при этом учит быть самостоятельным. Как звезды нет дома, то сын делает уроки сам. Когда он что-то не понимает, то на помощь приходит няня. Кстати, она по национальности филиппинка. Муж Стоцкой также сильно занят. Домой он приходит очень поздно, когда его близкие, как правило, уже спят, сообщает портал Dni.ru.