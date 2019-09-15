Стоцкая впервые показала мужа, от которого родила двоих детей

Так она решила положить конец слухам, будто ее дети — от Филиппа Киркорова.

Анастасия Стоцкая решила прекратить домыслы о том, что ее дети похожи на Филиппа Киркорова. Многие поклонники певицы неоднократно обсуждали поразительное сходство ее детей с детьми короля эстрады. Читатели обращали внимание, что и сын, и дочка внешне сильно напоминают как самого Киркорова, так и его детей.

Анастасия не раз спорила с фанатами, заявляя, что никаких общих детей у нее с Киркоровым нет, а сын и дочь похожи на своего отца — Сергея. При этом самого мужа Стоцкая публике не демонстрировала. Было известно лишь, что он непубличный человек и не любит демонстрировать свою личную жизнь.

Однако количество домыслов оказалось так велико, что Анастасия решила показать мужа подписчикам. Для многих именно это стало объяснением того, что дети Стоцкой чем-то напоминают Киркорова: ее супруг тоже кареглазый брюнет.

Подписчики певицы оставили множество комментариев, выражая свое восхищение снимком пары и жена любви. «Красивая пара! Вы сама очень красивая и муж статный и привлекательный! А детки, видимо, на папу похожи», «Яркая парочка Теперь понятно на кого похожи дети», — написали поклонники Стоцкой.