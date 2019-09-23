ЗВЕЗДЫ

Анастасия Стоцкая разрешила двухлетней дочери накрасить губы

Маленькая Вера растет копией звездной мамы.

Анастасия Стоцкая разрешила двухлетней дочери накрасить губы
https://www.instagram.com/100tskaya/

Анастасия Стоцкая не раз подчеркивала, как сильно она близка с дочерью. Вместе они занимаются йогой, ходят по магазинам и даже готовят. Так что ни у кого из поклонников нет и сомнений, что крошка растет абсолютной «маминой копией».

А на днях же та еще и показала девочке, как правильно наносить макияж.

Анастасия Стоцкая
https://www.instagram.com/100tskaya/

Настя не только подурачилась с дочкой, но и засняла весь процесс на фото. И поделилась с подписчиками милой фотографией, на которой у дочки накрашены губки и щечки, а мама же так и норовит поправить макияж и тянется к ней с кисточкой.

Напомним, ранее Стоцкая жаловалась поклонникам, что дочь уже присвоила себе ее гардероб. А именно красуется в ее туфлях на высоком каблуке. Причем, малышка выбрала самую дорогую пару «черевичек» и сумочку.

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Анастасия СтоцкаяВера Стоцкая
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Анастасия Стоцкая разрешила двухлетней дочери накрасить губы
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