Анастасия Стоцкая разрешила двухлетней дочери накрасить губы

Анастасия Стоцкая не раз подчеркивала, как сильно она близка с дочерью. Вместе они занимаются йогой, ходят по магазинам и даже готовят. Так что ни у кого из поклонников нет и сомнений, что крошка растет абсолютной «маминой копией».

А на днях же та еще и показала девочке, как правильно наносить макияж.

Настя не только подурачилась с дочкой, но и засняла весь процесс на фото. И поделилась с подписчиками милой фотографией, на которой у дочки накрашены губки и щечки, а мама же так и норовит поправить макияж и тянется к ней с кисточкой.

Напомним, ранее Стоцкая жаловалась поклонникам, что дочь уже присвоила себе ее гардероб. А именно красуется в ее туфлях на высоком каблуке. Причем, малышка выбрала самую дорогую пару «черевичек» и сумочку.