ЗВЕЗДЫ

«А может, налысо?»: Анастасия Стоцкая задумалась над сменой имиджа

Певица представила себя с экстремально короткой стрижкой.

«А может, налысо?»: Анастасия Стоцкая задумалась над сменой имиджа
Анастасия Стоцкая известна своими красивыми рыжими волосами. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Анастасия Стоцкая задумалась о том, чтобы побриться налысо. Идея пришла 36-летней артистке, когда она сидела в салоне красоты с только что покрашенными волосами. На фото, которое артистка разместила в Instagram, видно, что ее рыжие волосы настолько сильно прилизаны с голове, что можно легко представить, как исполнительница будет выглядеть совсем без них. Похоже, Стоцкая именно это и сделала.

«А может налысо?» — спросила она у своих подписчиков.

Те в ответ стали писать певице, что она во всех образах хороша.

Напомним, в последние годы Стоцкая не выпускала альбомов и клипов, больше заботилась о детях. В браке с бизнесменом у нее растут сын и дочь. Многие поклонники подозревали, что это дети Филиппа Киркорова, так как ранее ходили слухи о романе между двумя исполнителями. Но Анастасия развеяла эти домыслы и показала публике своего настоящего супруга.

Хотели бы, чтобы какая-нибудь красотка российского шоу-бизнеса решилась полностью состричь волосы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия СтоцкаяволосыЗвездный стилькороткая стрижка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А может, налысо?»: Анастасия Стоцкая задумалась над сменой имиджа
Интересно?
Поделись с друзьями: