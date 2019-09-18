«А может, налысо?»: Анастасия Стоцкая задумалась над сменой имиджа

Певица Анастасия Стоцкая задумалась о том, чтобы побриться налысо. Идея пришла 36-летней артистке, когда она сидела в салоне красоты с только что покрашенными волосами. На фото, которое артистка разместила в Instagram, видно, что ее рыжие волосы настолько сильно прилизаны с голове, что можно легко представить, как исполнительница будет выглядеть совсем без них. Похоже, Стоцкая именно это и сделала.

«А может налысо?» — спросила она у своих подписчиков.

Те в ответ стали писать певице, что она во всех образах хороша.

Напомним, в последние годы Стоцкая не выпускала альбомов и клипов, больше заботилась о детях. В браке с бизнесменом у нее растут сын и дочь. Многие поклонники подозревали, что это дети Филиппа Киркорова, так как ранее ходили слухи о романе между двумя исполнителями. Но Анастасия развеяла эти домыслы и показала публике своего настоящего супруга.

Хотели бы, чтобы какая-нибудь красотка российского шоу-бизнеса решилась полностью состричь волосы?