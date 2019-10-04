Садальский разделся до трусов во время танцев у Довлатовой

Актер Станислав Садальский разделся до трусов во время танцев в студии у радиоведущей Аллы Довлатовой. На своей страничке в Instagram ведущая опубликовала забавную видеозапись.

На кадрах видно, как Довлатова и Садальский начинают двигаться под хит Славы «Одиночество-сволочь». При этом известный актер с первых нот песни начинает сбрасывать с себя всю одежду. В итоге он остается в одних трусах и рубашке.

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Сама Алла Довлатова во время танцев только и смогла вымолвить: «Стриптиз». «Друзья! Вчера у нас случился фурор! Стас Садальский впервые разделся в студии «Русского Радио!» Вспомнила сказку Корнея Ивановича «Муха-Цокотуха»: Вдруг какой-то старичок-паучок, нашу муху в уголок поволок. Как вы думаете, чем закончилась наша вечеринка? Стас автора самого веселого варианта может и на спектакль к себе пригласить», — заявила Алла Довлатова.

Отметим, что под постом ведущей в комментариях отметился и сам герой. «Ну зачем выставила? Обещала же никому не показывать», — написал Станислав Садальский.