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Садальский разделся до трусов во время танцев у Довлатовой

Артист как обычно произвел фурор.

Садальский разделся до трусов во время танцев у Довлатовой
Садальский станцевал в студии у Довлатовой/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский разделся до трусов во время танцев в студии у радиоведущей Аллы Довлатовой. На своей страничке в Instagram ведущая опубликовала забавную видеозапись.

На кадрах видно, как Довлатова и Садальский начинают двигаться под хит Славы «Одиночество-сволочь». При этом известный актер с первых нот песни начинает сбрасывать с себя всю одежду. В итоге он остается в одних трусах и рубашке.

Сама Алла Довлатова во время танцев только и смогла вымолвить: «Стриптиз». «Друзья! Вчера у нас случился фурор! Стас Садальский впервые разделся в студии «Русского Радио!» Вспомнила сказку Корнея Ивановича «Муха-Цокотуха»: Вдруг какой-то старичок-паучок, нашу муху в уголок поволок. Как вы думаете, чем закончилась наша вечеринка? Стас автора самого веселого варианта может и на спектакль к себе пригласить», — заявила Алла Довлатова.

Отметим, что под постом ведущей в комментариях отметился и сам герой. «Ну зачем выставила? Обещала же никому не показывать», — написал Станислав Садальский.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваСтанислав Садальский
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Садальский разделся до трусов во время танцев у Довлатовой
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