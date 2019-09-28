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Садальский об уходе Марка Захарова: «Смерть примиряет»

Актер отметил, что практически не встречался в жизни с Марком Анатольевичем, но имеет множество ниточек, связывавших его с мэтром.

Садальский об уходе Марка Захарова: «Смерть примиряет»
Станислав Садальский/Фото: https://www.instagram.com/p/B0rdu7mJbhz/

Актер Станислав Садальский высказался о смерти 85-летнего режиссера Марка Захарова. В беседе с журналистами Teleprogramma.pro телеведущий освежил биографию мастера и рассказал, что в свое время мама мэтра обучалась у Конского (он же обучал самого Садальского). В критический момент, когда Марка Анатольевича не приняли во МХАТ в 1951 году, его родительница позвонила Конскому и попросила, чтобы тот взял Захарова в ГИТИС. Чуть позже там будущий режиссер познакомился с супругой – актрисой Ниной Лапшиновой.

Садальский признался, что мало встречался с Захаровым в жизни.

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото: Борис Кудрявов/КП

«Я имел только косвенные соприкосновения с ним. Печально, что такая дата. Печально, что он ушел. Это еще одна ниточка, которая связывает с учениками Станиславского. Как обычно говорят в таких случаях… Он, наверно, не был верующим человеком, но обычно религиозные люди говорят, что смерть примиряет. Царствие небесное великому режиссеру, великому человеку, великому ученику моих учителей. Светлая память его маме и соболезнования Саше Захаровой (дочь режиссера)», — высказался Садальский.

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Садальский об уходе Марка Захарова: «Смерть примиряет»
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