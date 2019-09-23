НОВОСТИ

Садальский поделился приметами в день осеннего равноденствия

Актер отпраздновал славянский Новый год.

Садальский поделился приметами в день осеннего равноденствия
Станислав Садальский поздравил поклонников с Новым годом. Фото: КП/Владимир Веленгурин

23 сентября Станислав Садальский отметил день осеннего равноденствия. Как рассказал актер, этот день является одним из древних славянских праздников, у которого есть несколько названий, в том числе Новый год.

Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором он сидит за накрытым столом вместе с коллегами. Шоумен поздравил подписчиков с наступлением холодного сезона и коротких дней, которые сменяются длинными ночами, а также напомнил о старинных приметах.

«Желание, загаданное в эту ночь, обязательно исполнится. По древнему поверью, все, что в этот день завяжешь – не развяжется, то есть узел счастья будет крепким. Столько Новых годов в году!» – заявил артист.

А недавно Садальский поведал поклонникам о несчастливых приметах. Рассуждая о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, он отметил, что пятница, 13-е, когда состоялось торжество, считается неудачным днем, но сам он в это не верит.

Также актер любит возвращаться домой за забытыми вещами и не смотрится при этом в зеркало. По словам Садальского, это приносит ему удачу, как и неожиданное появление черной кошки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramНовый годСтанислав Садальский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский поделился приметами в день осеннего равноденствия
Интересно?
Поделись с друзьями: