Садальский поделился приметами в день осеннего равноденствия

23 сентября Станислав Садальский отметил день осеннего равноденствия. Как рассказал актер, этот день является одним из древних славянских праздников, у которого есть несколько названий, в том числе Новый год.

Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором он сидит за накрытым столом вместе с коллегами. Шоумен поздравил подписчиков с наступлением холодного сезона и коротких дней, которые сменяются длинными ночами, а также напомнил о старинных приметах.

«Желание, загаданное в эту ночь, обязательно исполнится. По древнему поверью, все, что в этот день завяжешь – не развяжется, то есть узел счастья будет крепким. Столько Новых годов в году!» – заявил артист.

А недавно Садальский поведал поклонникам о несчастливых приметах. Рассуждая о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, он отметил, что пятница, 13-е, когда состоялось торжество, считается неудачным днем, но сам он в это не верит.

Также актер любит возвращаться домой за забытыми вещами и не смотрится при этом в зеркало. По словам Садальского, это приносит ему удачу, как и неожиданное появление черной кошки.