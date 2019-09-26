«Ослепительно хороша!»: Садальский поздравил Максакову с 79-летием

26 сентября свой 79-й день рождения отмечает известная актриса Людмила Максакова. Праздник звезда решила провести в Париже. Уже по доброй традиции своих коллег-именинников и звезд в Instagram по самым различным поводам поздравляет Станислав Садальский. Не сделал он исключения и в этот раз.

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«Люда относится к женщинам, которые интересны в любом возрасте — и по-актерски, и по-человечески. C незнакомцами держится настороженно, оберегая свое право на частную жизнь. Но с друзьями ослепительно хороша и раскованна… ну, что тебе сказать .. друзья были на спектакле, с трудом достали билеты, ты как всегда хороша и по-Вахтанговски смело, пусть твой царственный талант продолжает покорять театральные подмостки мира… «, — написал поздравительный пост Станислав.

Конечно, к поздравлениям присоединились и многочисленные поклонники, как самого Садальского, так и ценители творчества Людмилы Максаковой.

Напомним, накануне Станислав поделился со своими подписчиками в Сети приметами, характерными для осеннего равноденствия.