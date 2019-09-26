Садальский объяснил, почему Басилашвили не снимается в кино

26 сентября Олег Валерианович Басилашвили отмечает 85-летний юбилей. По случаю дня рождения народного артиста портал Teleprogramma.pro связался со Станиславом Садальским – коллегой и давним другом прославленного мэтра.

С Басилашвили в 1980 году Садальский работал в картине Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». По словам Садальского, он по-настоящему счастлив, что жизнь свела его с таким великим артистом и по-настоящему скромным и достойным человеком. Какое-то время он даже жил рядом с семьей Басилашвили в своей 25-метровой комнате в коммуналке на Чернышевского.

«Таких людей я не знал и, наверное, уже никогда не узнаю», – рассказал Станислав порталу Teleprogramma.pro.

Сейчас поклонники почти не видят Олега Валериановича на экранах. Как пояснил Садальский, сейчас быстро забывают даже самых талантливых артистов. Идет поиск новых, молодых и ярких имен, но, к сожалению, их почти нет.

«Артист – профессия зависимая. Не мы выбираем, а нас выбирают. Это такая штука», – говорит Садальский.

Актер отметил, что никакой трагедии в подобном положении дел нет. Многие знаменитые артисты «отыгрывали» большую часть ролей в молодые годы.

Олег Басилашвили в настоящее время продолжает выходить на сцену Большого драматического театра. Случается и так, что он соглашается играть в сериалах, но только в тех случаях, когда проект ему действительно нравится.