Театр

Стоцкая и Матросов готовы сыграть спектакль «на бис»

Постановка «Шоу пошло не так» по просьбам зрителей будет показана еще 10 раз.

Стоцкая и Матросов готовы сыграть спектакль «на бис»
https://www.instagram.com/100tskaya/

Это тот самый случай, когда жизнь спектаклю «продлили» зрители… Билеты на постановку «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» оказались настолько быстро распроданы, что создатели решили ее продлить.

Тем более, что сплоченная команда уже есть. Да, и актеры обрадовались, узнав, что можно будет выйти на сцену в любимых амплуа еще как минимум десять раз.

«Наш спектакль стал своего рода театральной провокацией, безобидным хулиганством и веселым сюрпризом для сотен тысяч зрителей, которые смеялись до слез на каждом спектакле, – делится продюсер Дмитрий Богачев.

«Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»
пресс-служба Театра МДМ

История, разворачивающаяся на сцене, весьма любопытная. По сюжету труппа актеров-неудачников собирается поставить спектакль по детективу Агаты Кристи. Да вот только декорации развалились в первые же минуты, режиссер не может запомнить сценарий, ну а главную героиню вдруг зашибают дверью.

Вдоволь посмеяться и насладиться игрой актеров можно в Москве на сцене Театра МДМ с 13 по 23 сентября. А в ноябре такой же шанс представится жителям Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

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«Шоу пойдет не так»Анастасия СтоцкаяДенис Матросов

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Стоцкая и Матросов готовы сыграть спектакль «на бис»
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