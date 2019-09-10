Стоцкая и Матросов готовы сыграть спектакль «на бис»

Постановка «Шоу пошло не так» по просьбам зрителей будет показана еще 10 раз.

Это тот самый случай, когда жизнь спектаклю «продлили» зрители… Билеты на постановку «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» оказались настолько быстро распроданы, что создатели решили ее продлить.

Тем более, что сплоченная команда уже есть. Да, и актеры обрадовались, узнав, что можно будет выйти на сцену в любимых амплуа еще как минимум десять раз.

«Наш спектакль стал своего рода театральной провокацией, безобидным хулиганством и веселым сюрпризом для сотен тысяч зрителей, которые смеялись до слез на каждом спектакле, – делится продюсер Дмитрий Богачев.

История, разворачивающаяся на сцене, весьма любопытная. По сюжету труппа актеров-неудачников собирается поставить спектакль по детективу Агаты Кристи. Да вот только декорации развалились в первые же минуты, режиссер не может запомнить сценарий, ну а главную героиню вдруг зашибают дверью.

Вдоволь посмеяться и насладиться игрой актеров можно в Москве на сцене Театра МДМ с 13 по 23 сентября. А в ноябре такой же шанс представится жителям Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.