Приятная неожиданность заставила Филиппа Киркорова улететь в Нью-Йорк

29 сентября певец Филипп Киркоров снял для Instagram видео, как он проходит регистрацию в аэропорте Шереметьево. 52-летний артист несколько раз недвусмысленно намекнул, что летит в Нью-Йорк, вот только зачем — ни слова ни сказал. Правда, отметил, что это путешествие было для него незапланированным.

«Обожаю неожиданные поездки… И сегодня этот приятный «нежданчик» прилетел из Нью-Йорка…» — загадочно сообщил певец, пообещав «выйти на связь» с подписчиками через 10 часов перелета.

По информации на сайте Киркорова, сейчас у него перерыв в гастролях. С 14 октября у него продолжится тур по городам Сибири, а пока концертов нет. Если артист уехал не за подарками для своих детей, то, возможно, кто-то за океаном неожиданно предложил ему выступить на корпоративе за большие деньги. Иначе, зачем бы певцу так радоваться незапланированной поездке? Поклонники ждут от Филиппа Бедросовича подробностей его приключений в Нью-Йорке.

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Как вы думаете, зачем Киркоров улетел в Америку?