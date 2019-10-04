Галкин похвастался своей ивовой рощей около замка

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал видеозапись. На кадрах он находится в своем замке в деревне Грязь. При этом юморист решил осмотреть свои владения.

Как известно, несколько лет назад он посадил в саду деревья – ивы. Сейчас они разрослись. В саду у мужа Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой самая настоящая ивовая роща, которой телеведущий очень гордится.

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«Вот как сейчас выглядит ивовая роща, которую я посадил. Какая красота, ребята! Так называемая ива Шверина. Немножко похожа на бамбук. Очень красиво желтеет к осени, и вот когда их много, они создают вот такое неповторимое сочетание цвета и света. Короче, здорово. Я доволен результатом. Конечно, они еще будут разрастаться, но уже примерно понятно, какая красота. Чисто юго-восточная Азия», — заявил Максим Галкин.

Отметим, что в замке в деревне Грязь Максим Галкин проживает вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми — Лизой и Гарри. В следующем году ребята пойдут в первый класс.