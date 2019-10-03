Максим Галкин в аэропорту спародировал Вахтанга Кикабидзе

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись, на кадрах которой он находится в аэропорту. Юморист решил перекусить перед полетом. «А у вас вареники есть? А я успею их съесть?» — спрашивает он.

«А сколько времени осталось до вылета? Полчаса еще у вас есть», — говорит ему дама около стойки.

«Полчаса до рейса. Полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови…», — затянул юморист хит Вахтанга Кикабидзе «Проводы любви».

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«Вы не Любовь случайно? А как вас зовут?» — спросил он у дамы. «Елена», — ответила несколько смущенно девушка. «Значит проводы будут не любви», — добавил Максим Галкин.

Под видеозаписью он сделал подпись: «Когда артист слишком рано приехал в аэропорт…» Напомним, что сейчас юморист совершает гастрольный тур по городам России. Он уже дал концерты в некоторых сибирских городах.