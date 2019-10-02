Максим Галкин рассказал о своей грибной диете

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram разместил забавную видеозапись. На кадрах он ест грузди в одном из ресторанов во время гастрольного тура. При этом юморист заявляет: «Вот я решил сесть на диету. У меня диета такая. Берем груздь. Макаем в сметану и едим. Ммм…»

Отметим, что Максим Галкин сейчас путешествует по городам России с концертными программами. У него не так давно состоялось, к примеру, выступления в столице Западной Сибири Тюмени. Также в сторис он выкладывал кадры, как передвигается на поезде в Омске и Новосибирске. Записи он делал, когда проезжал над мостами в этих городах.

Ранее юморист рассказывал, что отправляется в большой концертный тур. Он посетит за ближайшие два месяца свыше двадцати российских городов с выступлениями. В основном это крупные мегаполисы.

Отметим, что в гастрольном туре Максима Галкина всего один зарубежный город. Он даст концерт в столице Азербайджана Баку. В этом городе у него большая армия поклонников.