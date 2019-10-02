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Голый по пояс Галкин показал поклонникам магию с айфоном

Шоумен удивил подписчиков видеотрюками и обнаженным торсом.

Голый по пояс Галкин показал поклонникам магию с айфоном
Максим Галкин развлек публику своей «магией». Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный телеведущий Максим Галкин устроил необычное шоу для своих подписчиков в Instagram. Стоя в уборной, 43-летний мужчина разделся по пояс (и даже ремень расстегнул) и стал перед зеркалом ронять свой айфон. Гаджет при этом записывал видео, которое потом шоумен зациклил и выложил в Сеть. В получившемся ролике кажется, что дорогой смартфон падает из рук Галкина, а потом возвращается обратно.

В комментариях подписчики Максима предположили, что он не просто так роняет мобильник — значит, уже купил 11-ю версию популярного телефона. Некоторые поклонницы шоумена предположили, что он просто хвастается прессом.

Напомним, недавно супруга Аллы Пугачевой заметили в тюменском роддоме. Зеваки и журналисты тут же собрались, чтобы узнать, зачем артист прибыл в это медучреждение, но никто так ничего и не понял.

А какие шоу устраиваете своим подписчикам вы?

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Голый по пояс Галкин показал поклонникам магию с айфоном
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