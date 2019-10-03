Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии

Не так давно Примадонна вместе с сыном Гарри вышла в свет.

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram поделился забавным видео. Он показал реакцию мальчика, который увидел в планетарии его супругу, певицу Аллу Пугачеву.

«Ребята, смотрите, там Пугачева. Я ее встретил в планетарии», — говорит мальчик, у которого при виде Примадонны слегка округлились глаза. Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик.

Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным. На видеозаписи можно увидеть, как Примадонна отечественной эстрады о чем-то оживленно беседует с сотрудниками учреждения.

Кстати, сам Максим Галкин сейчас отсутствует дома. Он отправился в концертный тур по городам Сибири. Не так давно прошел его концерт в Тюмени. Сейчас на очереди Новосибирск. Интересно, что путешествует по стране Максим Галкин не самолетом, а на поезде. Нынешним летом в Юрмалу вместе с женой он также ездил на железнодорожном транспорте. Как известно, Примадонна недолюбливает самолеты.