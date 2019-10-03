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Следующим героем «Секрета на миллион» станет Валерий Комиссаров

Телеведущий расскажет о любовных связях, детях и недвижимости.

Следующим героем «Секрета на миллион» станет Валерий Комиссаров
Лера Кудрявцева. Фото Global look press

6 октября в 14.00 свои самые сокровенные тайны перед зрителями НТВ раскроет телеведущий Валерий Комиссаров. Именно он станет участником программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Об этом Teleprogramma.pro рассказала ведущая шоу.

На сей раз телевизионщики подготовили особенный сюрприз для своего гостя – в студию придет человек в маске. И это, конечно же, женщина, когда-то их связывали некие отношения, которые сильно повлияли на ее теперешнюю жизнь. Но готов ли услышать об этом Комиссаров?

Такой формат общения был выбран продюсерами шоу не случайно, ведь человек в маске являлся когда-то и на ток-шоу «Моя семья», которую некогда вел гость Леры Кудрявцевой.

Ведущая призналась, что это шоу было для нее особенным – Комиссаров замечательный собеседник с выдающимися биографическими фактами, про которые говорить можно бесконечно.

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Следующим героем «Секрета на миллион» станет Валерий Комиссаров
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