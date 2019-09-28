Кудрявцева пришла на открытие бутика в жилетке с меховым капюшоном

48-летняя Лера Кудрявцева в свой уикенд побывала на шоппинге в одном из торговых центров. По словам знаменитости, она решила поддержать близких друзей, заглянув на открытие их бутика. Для выхода в свет ведущая программы «Секрет на миллион» выбрала повседневный стиль Casual.

Так, супруга хоккеиста Игоря Макарова примерила трендовые прямые джинсы, о которых в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напомнила Эвелина Хромченко. Кроме того, Кудрявцева выбрала утепленную толстовку, жилетку с меховым капюшоном и кроссовки.

К слову, разбирая гардероб и стиль телеведущей в своей постоянной колонке, историк моды Александр Васильев подметил, что с возрастом Лера стала одеваться по-другому, все чаще выбирая элегантные и стильные наряды.

«Сейчас это элегантная дома, в которой уже нет ничего кукольного. И при том, что ей уже за сорок, выглядит Лера чрезвычайно молодо», — приводит 7days.ru слова Васильева.

Несмотря на то, что Кудрявцева отдает предпочтение женственности, она не забывает и о практичной одежде на каждый день.