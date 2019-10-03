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Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой

Ведущая «Секрета на миллион» уступила премию в двух номинациях.

Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой
ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Минувшим днем в Москве состоялось торжественное вручение премии за наивысшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ-2019». Для многих неожиданностью стала победа Насти Ивлеевой сразу в двух номинациях – «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» и «Ведущий ток-шоу прайм-тайма».

Объявляла победителей в этих номинациях Лера Кудрявцева, кстати, одна из претенденток на эти же награды. Так что в итоге Лере оставалось лишь называть имя своей соперницы, которая на церемонию не явилась, как и многие победители в других номинациях. Ивлеева сейчас отдыхает со своим мужем Элджеем в Японии, у них медовый месяц.

Позже Кудрявцева прокомментировала свое поражение изданию «Вокруг ТВ». По ее словам, она гордится собой, своей командой.

«Статуэтка – не важна. Важнее, что у нас есть любовь зрителя и то, что мы помогает деткам. А все остальное – ерунда. 25 миллионов мы отдали деткам», — сказала телезвезда.

Напомним, у Леры, по счастью, хватает времени не только на успешный телепроект, но и на семью – мужа и дочурку. Недавно она рассказала, как сходила со своей годовалой дочерью в бассейн.

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Кудрявцева прокомментировала свое поражение на ТЭФИ от Ивлеевой
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