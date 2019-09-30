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«Я просто в шоке»: Кудрявцева не подозревала, что у Лазарева родилась дочь

Певец скрыл появление Анны Сергеевны даже от бывшей возлюбленной.

«Я просто в шоке»: Кудрявцева не подозревала, что у Лазарева родилась дочь
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Сергей Лазарев в студии программы «Секрет на миллион» рассказал о том, что он воспитывает двоих детей: 5-летнего сына Никиту и годовалую дочь Анну. Узнав о прибавлении в семействе бывшего возлюбленного, телеведущая призналась, что это известие стало для нее неожиданным.

«Я просто в шоке», — заявила Кудрявцева в студии шоу «Секрет на миллион».

По словам Сергея, его дочурка очень похожа на старшего братика.

«Аня копия Никиты. У них стопроцентное родство. Одна биологическая, но разные суррогатные матери… Теперь у меня два солнца… Я окрылен. Сделал все тайно… Хотел, чтобы все прошло спокойной, без лишних кривотолков. Хотелось наслаждаться семьей», — добавил Лазарев.

Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Анной (Фото: кадр из программы «Секрет на миллион»)

В беседе с Сергеем супруга хоккеиста Игоря Макарова подметила, что ее дочь — Мария — всего на месяц старше наследницы Лазарева. В августе дочери телеведущей исполнился годик.

Певец не скрывает: его мама была очень рада появлению внучки. Дети стали для Валентины Викторовны отдушиной и спасением после всех трагедий. У Сергея в 2015 году умер старший брат Павел.

«Дети — это счастье!! О рождении дочери я рассказал Владу Топалову. Он так со мной делился новостями о Майкле, что я не смог умолчать… когда пришел к нему на крестины его сына. Больше никому не говорил. А теперь скрывать не хочу», — уточнил артист.

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Тэги:

Лера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"Сергей Лазарев
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«Я просто в шоке»: Кудрявцева не подозревала, что у Лазарева родилась дочь
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