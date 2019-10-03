Звездные истории

Лера Кудрявцева: «Валерий Комиссаров во всем признался»

6 октября в 14.00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Валерий Комисаров.

Лера Кудрявцева: «Валерий Комиссаров во всем признался»
Лера Кудрявцева. Фото: НТВ

Продюсер расскажет, как изменили его жизнь семейные ток-шоу, признается, на что тратит миллионы рублей, и посмотрит в глаза главной тайне своей жизни…

Помните ток-шоу «Моя семья»? Помните, конечно: лет пятнадцать назад его смотрели, кажется, все, ведь ничего подобного на отечественном телевидении просто не было. И рубрику «Маска откровения», когда человек в маске, с измененным голосом, фактически исповедовался на всю страну, наверняка тоже помните. Сколько раз Валерий Комиссаров, создатель и ведущий «Моей семьи», сидел напротив фигуры, спрятанной под маской, и выслушивал ее откровения…

Кадр из передачи "Моя семья"
Кадр из передачи «Моя семья»

И вот маска снова пришла к нему за советом. Наши продюсеры отыскали женщину, которая сыграла в судьбе Комиссарова не последнюю роль, и пригласили ее в студию.

Комиссаров, конечно, удивительный человек. Именно он в свое время зажег звезды Дмитрия Нагиева, Ольги Бузовой, Ксении Собчак и многих других. Его карьера не шла в гору, а бежала, однако Комиссаров не забывал о самом главном в жизни каждого человека – о любви.

Лера Кудрявцева. Фото
Лера Кудрявцева. Фото: НТВ

Конечно, влюблялся он не раз и не два. А сколько женщин влюблялось в него – и не сосчитать! Каждой хотелось сидеть с таким понимающим и чутким мужчиной, как Комиссаров, на уютной маленькой кухне и делиться с ним своими женскими радостями и горестями. И он бы, разумеется, слушал и не перебивал, ведь именно так он поступал, выслушивая откровения очередной домохозяйки, приходившей к нему на эфир…

– Ты готов посмотреть в глаза своего прошлому? – спросила я у продюсера.

– Ну если кто-то выскочит и скажет: «Папа, здравствуй!», то я с радостью! – отшутился Валерий, хотя было заметно, что он напрягся.

Валерий Комиссаров. Фото
Валерий Комиссаров. Фото: НТВ

К слову, детей у Валерия много. Однако несмотря на то что Комиссаров хорошо зарабатывает, баловать наследников деньгами он не спешит. А мог бы, ведь живет он шикарно! Валерий рассказал мне о своем роскошном доме и заодно вспомнил, какую высокую цену – в прямом и переносном смысле – за него заплатил.

Словом, это был очень необычный эфир. Валерий – человек, с которым можно говорить абсолютно обо всем и не чувствовать, как летит время. Я действительно не заметила, как время вышло и настал черед секрета стоимостью один миллион рублей.

Решился ли Валерий на финальную откровенность или предпочел сохранить свой секрет в тайне, вы узнаете совсем скоро – 6 октября в 14.00 на НТВ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валерий КомиссаровЛера КудрявецваПрограмма "Секрет на миллион"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лера Кудрявцева: «Валерий Комиссаров во всем признался»
Интересно?
Поделись с друзьями: