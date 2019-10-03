Читатели Teleprogramma.pro уже не верят, что Заворотнюк появится на ТВ

Большинство участников анонимного опроса сошлись во мнении, что ее директор вводит людей в заблуждение.

Противоречивые сообщения о состоянии Анастасии Заворотнюк появляются в прессе с конца августа. На фоне слухов о ее смертельной болезни и критическом положении, концертный директор актрисы Стас Христов неожиданно заявил, что любимица публики выходит с ним на связь. И в течение месяца даже появится на телевидении с заявлением.

Но закончился сентябрь, наступил октябрь, а вестей от Заворотнюк по-прежнему никаких. В СМИ вновь стали всплывать сообщения, анонсирующие участие Заворотнюк в телешоу. Teleprogramma.pro связалась с Христовым по этому поводу, и он опроверг эту информацию, назвав ее устаревшей.

Однако некоторые поклонники все же надеются, что Заворотнюк появится на телеэкранах и сама расскажет о том, что с ней происходило. Увы, но опрос, который провел портал Teleprogramma.pro показал, что людей, которые надеются на чудо становится все меньше.

Всего 6% опрошенных сказали, что еще верят в появление актрисы на ТВ. Столько же читателей считают, что звезда предстанет перед камерами, чтобы попрощаться со зрителями, а потом полностью посвятит себя семье.

18% уверены – актриса не допустит, чтобы ее увидели больной. И 70% опрошенных не верят концертному директору Анастасии в принципе, который, по их мнению, умышленно дарит людям ложную надежду.