НОВОСТИ

Читатели Teleprogramma.pro уже не верят, что Заворотнюк появится на ТВ

Большинство участников анонимного опроса сошлись во мнении, что ее директор вводит людей в заблуждение.

Читатели Teleprogramma.pro уже не верят, что Заворотнюк появится на ТВ
Анастасия Заворотнюк. Фото КП / Анатолий Жданов

Противоречивые сообщения о состоянии Анастасии Заворотнюк появляются в прессе с конца августа. На фоне слухов о ее смертельной болезни и критическом положении, концертный директор актрисы Стас Христов неожиданно заявил, что любимица публики выходит с ним на связь. И в течение месяца даже появится на телевидении с заявлением.

Но закончился сентябрь, наступил октябрь, а вестей от Заворотнюк по-прежнему никаких. В СМИ вновь стали всплывать сообщения, анонсирующие участие Заворотнюк в телешоу. Teleprogramma.pro связалась с Христовым по этому поводу, и он опроверг эту информацию, назвав ее устаревшей.

Однако некоторые поклонники все же надеются, что Заворотнюк появится на телеэкранах и сама расскажет о том, что с ней происходило. Увы, но опрос, который провел портал Teleprogramma.pro показал, что людей, которые надеются на чудо становится все меньше.

Всего 6% опрошенных сказали, что еще верят в появление актрисы на ТВ. Столько же читателей считают, что звезда предстанет перед камерами, чтобы попрощаться со зрителями, а потом полностью посвятит себя семье.

18% уверены – актриса не допустит, чтобы ее увидели больной. И 70% опрошенных не верят концертному директору Анастасии в принципе, который, по их мнению, умышленно дарит людям ложную надежду.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЗаворотнюкЗаворотнюк новостиЗаворотнюк последние новостизаворотнюк сегодняРак у Заворотнюк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Читатели Teleprogramma.pro уже не верят, что Заворотнюк появится на ТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: