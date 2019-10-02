Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир

Портал Teleprogramma.pro связался с концертным директором артистки, чтобы прояснить информацию об обещанном выступлении на одном из федеральных каналов.

За последнее время в СМИ распространяется огромное количество противоречивых сведений о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, у актрисы диагностирована глиобластома, она продолжает лечение в одном из московских медицинских центров, а врачи признали ее опухоль неоперабельной.

Месяц назад появилась информация о том, что в конце сентября артистка все же выйдет в эфир одного из федеральных телеканалов. Как сообщил концертный директор Анастасии Стас Христов, она собирается лично рассказать поклонникам о своем здоровье. Но на ТВ звезду сериала «Моя прекрасная няня» так и не увидели.

Портал Teleprogramma.pro связался с директором Заворотнюк, чтобы прояснить эту ситуацию. В беседе с нашим корреспондентом Христов подтвердил, что действительно анонсировал выступление актрисы на ТВ, однако опроверг ее возвращение на экран.

«Месяц назад я давал эту информацию. Она устарела!» – отметил директор артистки.

Напомним, семья Анастасии не комментирует состояние ее здоровья. По неподтвержденным данным, рак мозга у знаменитости выявили около года назад, когда родилась ее младшая дочь. После появления первых симптомов – головной боли и рвоты – она не сразу обратилась к медикам, списывая все на стресс, поэтому болезнь зашла слишком далеко.

Артистка несколько дней была на грани жизни и смерти. Она впала в кому, ее состояние ухудшала начавшаяся пневмония, а также отек мозга. Врачи сумели помочь «няне Вике», ей стало лучше, но теперь в их силах лишь облегчить симптомы недуга.