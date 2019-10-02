Звездные истории

Опрос: верите ли вы, что Заворотнюк появится на телевидении?

Тем временем директор актрисы опроверг сообщение о возвращении Анастасии в телеэфир.

Опрос: верите ли вы, что Заворотнюк появится на телевидении?
Анастасия Заворотнюк, как уверяет ее директор, может появиться на телевидении. Фото: КП

С тех пор, как в прессе появились слухи об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк и о том, что она якобы борется с раком мозга, прошло почти три недели. В последнее время информация о её состоянии поступает скудная, но поклонники надеются, что это тот самый случай, когда отсутствие новостей — тоже хорошая новость.

Между тем, накануне некоторые СМИ со ссылкой на директора актрисы, Стаса Христова, сообщили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» всё же может появиться в эфире одного из телешоу, где лично расскажет о своей болезни, лечении и самочувствии. Позже в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Христов опроверг это сообщение, отметив, что информация уже устарела.

Некоторые поклонники Заворотнюк по-прежнему верят в то, что артистка вскоре появится в телеэфире и сама все расскажет. Другие же выражают сомнения на этот счет, ведь, если у Анастасии действительно онкологическое заболевание, вряд ли она станет тратить время и силы на хождение по телеканалам.

А что вы думаете по этому поводу? Портал Teleprogramma.pro создал опрос на эту тему и приглашает вас принять в нем участие.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Заворотнюконкологияопрос
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: верите ли вы, что Заворотнюк появится на телевидении?
Интересно?
Поделись с друзьями: