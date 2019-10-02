Опрос: верите ли вы, что Заворотнюк появится на телевидении?

С тех пор, как в прессе появились слухи об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк и о том, что она якобы борется с раком мозга, прошло почти три недели. В последнее время информация о её состоянии поступает скудная, но поклонники надеются, что это тот самый случай, когда отсутствие новостей — тоже хорошая новость.

Между тем, накануне некоторые СМИ со ссылкой на директора актрисы, Стаса Христова, сообщили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» всё же может появиться в эфире одного из телешоу, где лично расскажет о своей болезни, лечении и самочувствии. Позже в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Христов опроверг это сообщение, отметив, что информация уже устарела.

Некоторые поклонники Заворотнюк по-прежнему верят в то, что артистка вскоре появится в телеэфире и сама все расскажет. Другие же выражают сомнения на этот счет, ведь, если у Анастасии действительно онкологическое заболевание, вряд ли она станет тратить время и силы на хождение по телеканалам.

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