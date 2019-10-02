Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, проходит лечение в одной из московских клиник от онкологического заболевания, все-таки выступит на одном из федеральных каналов и прояснит ситуацию по поводу своего состояния здоровья. Об этом сообщил ее концертный директор Стас Христов.

Напомним, что актриса обещала, со слов директора, выступить в СМИ и рассказать о своем здоровье. Причем сделать, как он уверял, она это должна была до конца сентября. В итоге обещание она не сдержала.

Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении. Точной даты у Христова нет, но он уверен, что выступление на одном из каналов все равно состоится. «У меня есть договоренность с каналом об интервью», — сказал Христов.

Добавим, что комментировать текущее состояние звезды Христов наотрез отказался. Родственники Заворотнюк также продолжают хранить молчание, сообщает портал riafan.ru.

За последний месяц поступало огромное количество противоречивых сведений о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Некоторые СМИ актрису уже чуть ли не похоронили. Утверждалось, что у нее отек мозга и что она даже неоперабельная. Впрочем, со временем стало ясно, что СМИ все-таки чересчур сгустили краски. В то же время многие друзья актрисы все же подтверждали, что она действительно находится в клинике. Многим из них и самим хотелось бы знать точный диагноз звезды, но осведомлены об этом единицы.