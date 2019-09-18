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СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк

Некоторые источники сообщают, что актриса вышла из комы.

СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Анастасия Заворотнюк вышла из комы и задышала самостоятельно, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По данным издания, актриса пришла в сознание, однако ее близкие по-прежнему не комментируют ситуацию.

О ее заболевании (глиобластоме), пребывании в частной клинике, а также процессе лечения рассказывали исключительно неофициальные источники, без подтверждения данных ее поверенными и родственниками.

Согласно информации, которой располагают в настоящее время СМИ, у актрисы диагностировали последнюю стадию глиобластомы, которая вызвала отек мозга, пневмонию и в дальнейшем полиорганную недостаточность.

В настоящий момент возле палаты Завортнюк выставлена охрана, к ней не пускают никого, кроме близких родственников.

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СМИ: появились данные об улучшении состояния Заворотнюк
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