Марк Захаров регулярно прощал Абдулова за опоздания и обман

Режиссер Марк Захаров, который ушел из жизни 28 сентября и был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, каким-то внутренним чутьем знал, что из того или иного актера получится звезда. Именно он много лет назад разглядел творческий талант Александра Абдулова.

При этом художественный руководитель «Ленкома» многое прощал звезде. В одном из интервью Марк Захаров признавался, что актер часто опаздывал на репетиции и обманывал его. Однажды Абдулов рассказал, что якобы сидел у постели любимой девушки, которая сильно болела.

«Первый раз после его рассказа мы оба заплакали, во второй раз заплакал я один, а на третий раз посоветовал ему придумать что-то новенькое», — вспоминал позже Марк Захаров.

Сам Абдулов также не раз говорил, что всегда восхищался Марком Захаровым. Именно он взял его в своей театр еще совсем мальчишкой с четвертого курса ГИТИСа. При этом режиссера многие отговаривали. Все считали, что из Абдулова из-за его взрывного характера ничего не получится на театральной сцене, сообщает «Комсомольская правда».