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Марк Захаров долго жалел о сожжённом партбилете

Свой поступок он называл «глупой театральной экзальтацией».

Марк Захаров долго жалел о сожжённом партбилете
Захаров однажды сжег свой партбилет/globallookpress.com

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров в свое время демонстративно сжег свой партбилет. Он решил выйти из КПСС, так как не разделял политику партии. Любопытно, что сожжение партбилета произошло в эфире программы «Взгляд». На глазах у всей страны.

Марк Захаров. Фото
Захаров демонстративно сжег партбилет/globallookpress.com

Чуть позже Марк Захаров заявлял, что поступил неправильно. Так делать, как он говорил, было нельзя. Свой поступок он называл «глупой театральной экзальтацией». «Выходить из КПСС надо было если и демонстративно, то спокойнее и по-другому», — написал в своей книге спустя много лет прославленный режиссер.

Кстати, актеры «Ленкома» порой любили подшутить над своим худруком. Как-то один из молодых актеров заявил, что на Пушкинской состоится гей-парад. В ответ серьезным тоном прозвучало: «Вас раньше отпустить?» — сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Захаров скончался 28 сентября в столице. У него в последние месяцы было не все в порядке со здоровьем. Похоронили художественного руководителя «Ленкома» на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним пришли сотни жителей России. Не секрет, что худрука «Ленкома», благодаря которому родилось несколько выдающихся картин, очень сильно любили и уважали.

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Марк Захаров долго жалел о сожжённом партбилете
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