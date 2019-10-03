«Он рукастый, домовитый мужик»: Навка высказалась о Пескове

По словам фигуристки, любимый супруг взял на себя все заботы по дому.

Фигуристка Татьяна Навка стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она заявила, что ее муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, всегда с ней советуется по домашним вопросам. «Пусть только попробует не посоветоваться. И я с ним советуюсь. Даже если дома надо шторы повесить, то прошу его совета», — заметила фигуристка.

Как отметила Татьяна Навка, рядом с мужем она может полностью расслабиться. «Он рукастый, домовитый мужик. Все дома контролирует. Взял на себя всю ответственность. Хозяин дома. Тут отвалилось, там. Он все сделает», — сказала она.

Что касается профессиональной деятельности ее супруга, то она предпочитает не задавать лишних вопросов. «Меньше знаешь — крепче спишь», — заметила она.

Навка добавила, что муж порой очень поздно приходит с работы. «Жду его, не ложусь спать. При этом сама часто бываю на тренировках. С коллегами, с командой обсуждаю текущие вопросы. Носки, пока супруга нет, дома не штопаю», — пошутила Татьяна Навка.