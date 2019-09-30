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Навка трогательно поздравила с Днем ангела пятилетнюю дочь

К теплым словам фигуристки, адресованным Наде Песковой, присоединились не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса.

Навка трогательно поздравила с Днем ангела пятилетнюю дочь
Татьяна Навка на конкурсе "Новая Волна". Фото: КП/Евгения Гусева

Татьяна Навка не скрывает, что гордится младшей дочерью Надей, которая уже делает первые успехи в спорте. Пятилетняя девочка занимается в балетной школе, а недавно она стала участницей нового ледового шоу фигуристки.

Татьяна часто делится кадрами с наследницей в Instagram, а сегодня у нее оказался для этого особый повод. 30 сентября христиане отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в этот день принято поздравлять с именинами тех, кто носит имена этих святых. Навка опубликовала несколько снимков дочери и трогательно обратилась к ней на своей страничке.

«С Днем ангела! Я очень рада, что у тебя такие сильные небесные покровители! Мы все тебя очень любим и ценим, наше Солнышко, наша Малышка, наша Надежда!» – пишет фигуристка.

Фотографии Нади Песковой умилили не только многочисленных поклонников, но и знаменитостей. Одними из первых в комментариях у Навки «отметились» Марина Юдашкина, Жасмин и Анна Семенович. «Сладкая!», «Какая же она хорошенькая», – заявили звезды.

Фото: Instagram@tatiana_navka

А накануне россиян умилило видео с дочерью Татьяны. Спортсменка выложила кадры со съемок проморолика к новой сказке на льду «Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств» и сообщила подписчикам, что в шоу будет участвовать и Надежда. По словам Навки. Девочке пришлось работать допоздна, но она отлично справилась с поставленной задачей, пишет сайт «Дни.ру».

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Навка трогательно поздравила с Днем ангела пятилетнюю дочь
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