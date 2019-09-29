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Навка провела час на беговой дорожке из-за половины гамбургера

Фигуристка призналась, что ей приходится «отрабатывать» вредную пищу.

Навка провела час на беговой дорожке из-за половины гамбургера
Татьяна Навка на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля. Фото: КП/Михаил Фролов

Татьяна Навка заинтриговала поклонников новым постом в социальной сети. Фигуристка опубликовала фото, на котором она запечатлена за столиком кафе, а перед ней лежит аппетитный гамбургер. Она попросила подписчиков угадать, полакомилась ли она этим совсем не полезным блюдом.

Зная о приверженности спортсменки здоровому образу жизни, большинство комментаторов предположили, что от гамбургера она, конечно же, отказалась. Но выяснилось, что это не совсем так.

Как призналась Татьяна, она съела только половину. Но эти калории ей пришлось отработать на беговой дорожке. Фигуристка опубликовала видео со своей тренировки в тренажерном зале и уточнила, что бургер обошелся ей в час ходьбы в высоком темпе.

«Было очень вкусно, теперь отрабатываю! К сожалению, бегать я не могу, так как большие нагрузки на суставы. Поэтому я очень быстро хожу», – поделилась Навка.

Обращаясь к поклонницам, знаменитость отметила, что иногда можно позволить себе любую еду, однако важно соблюдать баланс, расходуя не меньше калорий, чем съедено.

Звезда ледовых шоу просто обязана оставаться в прекрасной физической форме. Правда, недавно общественность заподозрила, что Татьяна располнела из-за беременности. Но на деле оказалось, что ее лишние килограммы лишь воображаемые, а «виновато» во всем белое платье неудачного кроя.

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Навка провела час на беговой дорожке из-за половины гамбургера
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