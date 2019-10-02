Захаров разыграл Миронова и Голубкину в их первую брачную ночь

Вместе с Александром Ширвиндтом он приехал на их дачу на Пахре.

Режиссер Марк Захаров обожал розыгрыши и шуточки над друзьями, некоторые из которых были достаточно жестокие. К примеру, он достаточно необычно разыграл актера Андрея Миронова и его первую жену Ларису Голубкину в их первую брачную ночь. Сразу после торжества молодые поехали на дачу к Миронову на Пахре.

Дождавшись ночи, туда явились Захаров и его закадычный друг актер Александр Ширвиндт. Они решили изобразить привидения, чтобы молодые, так сказать, чуть взбодрились. Захаров и Ширвиндт стали ходить вокруг дома ухая, но никакого эффекта это не произвело. Миронов и Голубкина словно сквозь землю провалились.

Тогда Марк Захаров пошел на крайние меры. Он попросил Ширвиндта залезть к молодым в спальню. При этом актер укусил Голубкину за пятку, когда та мирно спала в объятиях мужа.

«Ларисе Ивановне это почему-то страшно не понравилось. Почему — для меня загадка», — иронизировал Захаров, слова которого приводит «Комсомольская правда».