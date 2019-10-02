Цымбалюк-Романовская поделилась кадром с Захаровым и Джигарханяном

В 2010 году, когда и был сделан снимок, ее экс-супругу исполнилось 75 лет.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram поделилась архивным кадром, который был сделан в 2010 году. На снимке можно увидеть народного артиста России Армена Джигарханяна, бывшего мужа Цымбалюк-Романовской. Также на фотографии присутствуют художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров и его супруга Нина Тихонова. Кадр сделан на дне рождения Армена Джигарханяна, которому тогда исполнилось 75 лет.

«2010 год. Армену Джигарханяну 75 лет. Марк Анатольевич и Нина Тихоновна, спасибо за то, что были рядом. Фото Михаила Гутермана», — подписала снимок пианистка из Киева.

Напомним, что Марк Захаров скончался 28 сентября. Причиной стала остановка сердца на фоне пневмонии. Выдающегося режиссера, который за свою карьеру создал несколько прекрасных фильмов, похоронили 1 октября на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним чуть ранее в театр «Ленком» пришли сотни россиян.

Супруга Захарова Нина Лапшинова умерла в 2014 году. Режиссер всю жизнь прожил с одной женщиной. От этого брака на свет родилась его дочь Александра.