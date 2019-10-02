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«Безумно хочу детей»: Батрутдинов задумался о наследниках

41-летний резидент Comedy Club признался, что стал крестным отцом маленькой Насти — дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус.

«Безумно хочу детей»: Батрутдинов задумался о наследниках
Тимур Батрутдинов (Фото: Globallookpress.com)

41-летний резидент Comedy Club не скрывает: он созрел для родительства. Батрутдинов не собирается откладывать в долгий ящик вопрос, связанный с появлением наследников, после того, как ему удастся встретить женщину своей мечты. Тимур признался, что его будущая избранница должна, в первую очередь, стать ему другом. Кроме того, шоумен не хочет связывать свою жизнь с девушками из мира шоу-бизнеса. Для Батрутдинова жена — это хранительница домашнего очага. Резидент Comedy Club готов быть добытчиком в семье, однако заботиться о нем, будущих детях и быте должна хозяйка дома.

«Я безумно хочу детей! На могиле предков я клялся, что продолжу род, все-таки фамилия Батрутдинов на мне висит», — признался Тимур в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Батрутдинов рассказал о том, что любит свою крестницу Анастасию (дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус. — Прим. ред.), как собственную дочь. Шоумену нравится возиться с детьми, придумывать для них игры. По словам Тимура, детский взгляд на мир как-то по особенному заряжает оптимизмом.

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Ольга Бузовапрограмма "Comedy Club"Тимур БатрутдиновШоу "Дом-2"
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«Безумно хочу детей»: Батрутдинов задумался о наследниках
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