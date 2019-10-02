Батрутдинов объяснил, почему Бузова не походит ему в жены

41-летний резидент Comedy Club называет их дружбу с Ольгой Бузовой — «дружбой на грани» и эту определенную «черту» Тимур переходить не собирается, считая, что лучше всего оставить все так, как есть. Шоумен признается: он отдает себе отчет в том, что всех потенциальных женихов ведущая «Дома-2» непременно будет сравнивать с экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым.

Тимур не сомневается, что Ольга искренне любила спортсмена и до сих пор не может забыть об этой истории. Сама же Бузова предпочитает не распространяться о Тарасове, говоря о том, что все еще верит в любовь и мечтает найти своего мужчину, которому она смогла бы безоговорочно доверять.

Кроме того, Тимур объяснил, почему Ольга не подходит ему в жены. Ране Батрутдинов уже говорил о том, что хотел бы связать свою жизнь с девушкой, которая не относится к миру шоу-бизнеса. В будущей избраннице он, в первую очередь, видит хранительницу очага.

«Мне кажется, в семье одного медийного человека достаточно. Если мы все будем ездить по гастролям, кто домом будет заниматься?» — задался вопросом Батрутдинов в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Напомним, что бывший муж Ольги Бузовой — футболист Дмитрий Тарасов вместе с нынешней супругой — моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко ждет прибавления в семье. Пара воспитывает дочь Милану.