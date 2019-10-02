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«Ее это задевает»: Батрутдинов предпочитает не критиковать пение Бузовой

Резидент Comedy Club не скрывает: ему интересно наблюдать за тем, как Ольга реализует свои творческие планы в жизнь.

«Ее это задевает»: Батрутдинов предпочитает не критиковать пение Бузовой
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов считает Ольгу Бузову своей близкой подругой. При этом, по словам шоумена, он предпочитает не обсуждать творчество и вокал знаменитости. В личных беседах с ведущей «Дома-2» — Тимур со всей деликатностью говорил Оле о том, что ему «нравится другая музыка», прекрасно понимая, что может обидеть девушку.

«Это все-таки ее задевает. Один раз я ей это сказал… Она не обиделась, но… Вернее, не сказала мне, что обиделась», — отметил Батрутдинов в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

По словам Тимура, он считает Олю яркой личностью, у которой всегда много идей и творческих планов. За ней всегда интересно наблюдать, видеть, как она реализовывает тот или иной проект в жизнь, добиваясь определенных успехов, несмотря на критику и сомнения окружающих.

«И если я не считаю, что она выдающаяся певица, это не значит, что так оно и есть», — подметил Батрутдинов.

Напомним, что 41-летний резидент Comedy Club и  33-летняя ведущая «Дома-2» примут участие в новом реалити шоу «План Б». Тимуру предстоит выбрать из девушек-конкурсанток ту единственную, которой удастся покорить его сердце. А Ольге — мужчину, сумевшего завоевать ее симпатию.

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Тэги:

Ольга Бузовапрограмма "Comedy Club"Тимур БатрутдиновШоу "Дом-2"шоу "План Б"
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«Ее это задевает»: Батрутдинов предпочитает не критиковать пение Бузовой
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