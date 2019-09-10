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Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы

По словам спортсмена, малышка все чаще копирует поведение родителей.

Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы
Дмитрий Тарасов Фото:globallookpress.com

32-летний российский футболист Дмитрий Тарасов вскоре вновь станет отцом. Недавно его супруга, модель Анастасия Костенко публично заявила, что носит под сердцем ребенка. Пара активно готовится к пополнению в семье и старается посвящать все свое время дочери Милане. Девочка появилась на свет в июле прошлого года.

«Стараемся максимально уделить ей внимание, чтобы с появлением второго чуда в нашей семье никто не был обделён», — высказался футболист в блоге.

По словам экс-супруга Ольги Бузовой, поведение его наследницы стало постепенно меняться. Милана старается копировать поведение родителей и радуется каждому моменту, проведенному с родными. Говоря о семейной жизни, спортсмен отметил, что ему все тяжелее уходить из дома на тренировки.

Дмитрий Тарасов в социальных сетях и во время общения с журналистами не раз отмечал, что всегда с радостью возвращается домой, где царит приятная для него атмосфера. Спортсмен уверен, что создает эту волшебную атмосферу именно женщина.

Напомним, ранее на известие о второй беременности Анастасии Костенко отреагировала бывшая жена футболиста Ольга Бузова. Она вскользь высказалась на этот счет во время съемок на проекте «Дом-2». Участники в тот момент говорили о женщинах, которые уводят мужчин из семьи. И телеведущая не могла промолчать.

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Дмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов с дочерьюОльга Бузова

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Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы
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