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Гостюхин спустя 14 лет узнал о своей внебрачной дочери

Александра родилась в 1986 году и сейчас живет в Америке.

Гостюхин спустя 14 лет узнал о своей внебрачной дочери
Гостюхин спустя много лет узнал о внебрачной дочери/globallookpress.com

Актер Владимир Гостюхин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей внебрачной дочери Александре. Она родилась в 1986 году от тележурналистки Татьяны. С ней у актера были близкие отношения всего один раз. Он никогда и подумать не мог, что женщина родила от него дочь. Причем ему долгое время ничего Татьяна о ребенке не говорила.

Владимир Гостюхин. Фото
У Гостюхина объявилась внебрачная дочь/globallookpress.com

«Я узнал, что Александра моя дочь, когда ей было уже 14 лет. Сначала даже не поверил. Приехал в гости и понял, что она действительно моя. Очень похожа на мою бабушку», — сказал актер.

Как отметил Гостюхин, его дочь давно переехала жить в Америку. Она вышла замуж за афроамериканца, который ко всему прочему мусульманин. Интересно, что девушка приезжала в Москву, но актер из-за съемок не смог с ней даже встретиться.

«Дочь ничего не просит. Ей ничего не надо. Никакой финансовой помощи. Наверное, она единственный человек, который ничего не требует от меня из ближайших родственников», — пошутил популярный актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ГостюхинПрограмма "Судьба человека"
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Гостюхин спустя 14 лет узнал о своей внебрачной дочери
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