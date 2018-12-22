Владимир Гостюхин рассказал о том, как отчаянно спорил с Никитой Михалковым и невольно участвовал в заговоре против Анатолия Тарасова

Знаменитый советский актер 72-летний Владимир Васильевич не утратил яркой мужской харизмы, которой всегда отличались его герои, хотя теперь, конечно, роли ему достаются уже менее, скажем так, брутальные: в «Сильной слабой женщине», которая снимается киностудией КИТ для канала «Россия», он играет деда главной героини, разумеется, девушки с трудной судьбой.

«Мастроянни советовал сдаться, но я так не могу»

— Расскажите о своем герое.

— Он убежденный коммунист, язык у него соответствующий, совковый, — говорит о своем персонаже Гостюхин. — Профессия его четко не оговорена, но я для себя определил, что он заводской человек. Я его считаю энергетиком, мне это близко — я когда-то работал электриком, учился в свердловском радиотехникуме…

Я, конечно, многое меняю в том, что предложено сценаристами. Хорошо, что режиссер Екатерина Двигубская внимательно относится к актерам и их стремлению что-то менять.

Потому что обычно я персонажа начинаю примерять на себя и придумываю что-то, какие-то слова, ведь диалоги в сценарии иногда слишком литературные, мертвые, я их оживляю, дописываю. И здесь режиссер мне доверяет.

Актеры же разные — с кем-то надо работать, кого-то надо натаскивать. Но меня не надо натаскивать. Если на меня начинают давить, я сопротивляюсь, и начинаются столкновения — так было и с Михалковым на фильме «Урга — территория любви», и с некоторыми другими.

— А что за конфликт был с Михалковым?

— Да не было там особого конфликта! Было такое со многими режиссерами, не только с Михалковым, но и, к примеру, с Абдрашитовым, когда мы снимали «Охоту на лис»… Это какие-то очень эмоциональные вещи, какой-то взрыв.

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Никита ведь гениально все сам показывает, он же актер великолепный. Марчелло Мастроянни , который снимался у него в картине «Очи черные», говорил, что Михалкову надо просто сдаться и сделать так, как он хочет. А я не могу так — я должен сначала через себя все пропустить и только тогда дать результат.

Именно так, а не повторить то, что показывает режиссер. Но это конфликт творческий, а не человеческий, поэтому о работе над «Ургой…» остались прекрасные воспоминания. Сплошная импровизация: ведь не было сценария, а Никита впервые так работал — он обычно долго и тщательно репетировал, а здесь мы не знали, что будет на площадке на следующий день. Не просто работа — рождение чуда!

— Значительная часть действия «Сильной слабой женщины» разворачивается в 90-е. Насколько тяжело лично вам дался этот период?

— Очень сложно было, очень. Вот смотрите: в 93-м на «Мосфильме» снимали два фильма. И только два! На этой огромной студии — все две картины, и в них я снимался.

— Это не в боевике «Америкэн бой», который уже стал классикой 90-х?

— Нет, «Америкэн бой» снимался чуть раньше и на Украине. А на «Мосфильме» в тот год сделали фильм «Мещерские» и картину «Незримый путешественник» с Лановым в роли императора Александра Первого.

И вот работа над этими фильмами закончилась, а вместе с ними закончилось и советское кино. Чуть позже, в 1997-м, на «Беларусьфильме» мне удалось выцарапать постановку — я дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм «Ботанический сад», сделав его, как говорится, еще по советским законам.

Это тоже был последний вздох «Беларусьфильма». И на этом студия умерла. И кинематографа больше не было.

— И что вы сделали?

— Я ушел в театр, ездил с «Ботаническим садом» по фестивалям, зарабатывая таким образом на жизнь. А фильмов не было! И потом вдруг появился сценарий «Дальнобойщиков». Это уже было начало 2000-х…

— А у вас в эти почти безработные годы не было мыслей бросить все? Мол, да ну ее, эту актерскую профессию, пойду на рынок торговать!

— Нет, такого не было. Я, как уже сказал, ушел в театр, играл, ставил спектакли, ездил с ними по стране. То есть я оставался в профессии и нигде не подрабатывал.

К тому же я начал сниматься на Западе. Меня пригласили в Германию в картину «Танцы вокруг Бога», это история о том, как секта захватила власть в городе Мюнстер.

— Играли на немецком?

— На русском. У режиссера был принцип — он брал артистов со всей Европы, и каждый говорил на своем языке. У меня был партнер-испанец, и вот он по-испански говорил, а я по-русски. То же самое с поляками, англичанами. Все говорили на своем языке, а потом всех переозвучили.

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Потом мне стали предлагать играть в западных фильмах всяких русских сволочей — я отказывался, посылал их всех… И затем уже появился сценарий «Дальнобойщиков», который меня очень увлек.

За копейки мы тогда работали: сколько сейчас получают артисты и сколько мы тогда с Владом Галкиным получали — не сравнить! Меня зацепила и драматургия, и атмосфера.

Команда была замечательная на съемках, режиссер хороший, и с Владом мы сразу как-то очень хорошо зацепились. И «Дальнобойщики» меня, конечно, подняли, вернули.

Очень много было после них предложений. Я уже мог выбирать то, что мне близко. И нашел в итоге в новом кинематографе для себя место.

«Баскетбол сняли хорошо. А где человеческая история?»

— В фильме Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» вы сыграли майора Мак-Наббса, который был для многих советских мальчишек примером для подражания. Признайтесь, вы как актер не тоскуете по таким героям?

— Очень люблю этот фильм, этого персонажа и, конечно, тоскую. И не только по этому герою — у меня вообще тоска по советскому кинематографу! Потому что там занимались творчеством. Мы радовались, наслаждались жизнью в кино.

Вот взять ту же картину «В поисках капитана Гранта» — семь серий снимали год! Сейчас это состряпают за два-три месяца. Но это будет именно состряпанное кино. Атмосферу, которая там есть, сейчас создать невозможно.

До сих пор я включаю этот фильм, начинаю смотреть и оторваться не могу — это завораживает! Это волшебство!

А сейчас конвейер. Тогда творили, а сейчас штампуют. Есть какие-то кальки, в основном западные, по ним и снимают. Живые, атмосферные фильмы появляются очень редко.

Сколько раз такое было: мы начинаем работать, режиссер старается, ищет вот эту атмосферу, но опаздывает, в сроки не укладывается! Все, режиссера меняют, приходит другой, который начинает уже делать все по конвейерным законам, а атмосфера уходит.

Вот, допустим, говорят: иди и смотри про баскетбол! Да я смотрел документальное кино, оно гораздо интереснее!

— Вы имеете в виду фильм «Движение вверх»?

— Да, «Движение вверх»! Очень плохо актерски все сделано! Ну хорошо хоть сам баскетбол там лихо, в клиповой манере снят, это да! А вся человеческая история — ее там нет!

— А вы ведь со спортивным кино не понаслышке знакомы — играли в фильме «Такая жесткая игра — хоккей», в советское время популярном. И там человеческим отношениям много внимания уделено…

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— Это как раз не совсем удачная лента, потому что она была направлена против Тарасова ( Анатолий Тарасов , выдающийся хоккейный тренер. — Ред.). Сборная СССР во главе с Третьяком на фестивале спортивных фильмов в Таллине восстала против этой картины!

Ведь прототипом героя Владимира Самойлова (артист играл главного тренера, жесткого, беспринципного, добивающегося результата любыми способами. — Ред.) был Тарасов. Такая вот была интрига, война против Тарасова, в которую затянули нас, артистов (Гостюхин сыграл в фильме хоккеиста, конфликтующего с тренером. — Ред.). А я-то поначалу и не понимал ничего…

— Вокруг «Движения вверх» вроде интриг не было — рекордные кассовые сборы, восторги зрителей… А вы так жестко фильм раскритиковали! Не боитесь идти против народного мнения?

— Да почему? Я читал мнения людей, которые увидели в этом фильме все то же, что увидел я. Ну что значит восторг? Просто накачали эти эмоции!

Что про хоккей был фильм, «Легенда № 17», что этот про баскетбол — обязательно надо туда воткнуть вот эту антисоветскую хрень!

Да поймите, именно в советское время и могли существовать такой баскетбол и такой хоккей! Убрать эту советскую сущность — не было бы ни Харламова, ни хоккея, ни баскетбола!

Личное дело

Владимир Васильевич ГОСТЮХИН, народный артист Беларуси и лауреат Государственной премии СССР, родился 10 марта 1946 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил радиотехникум, но затем увлекся театром, уехал в Москву и поступил в ГИТИС.

Снимался в таких фильмах, как «Был месяц май», «Хождение по мукам», «Охота на лис», «В поисках капитана Гранта», «Урга — территория любви», и многих других. Вторая волна популярности пришла к актеру после сериала «Дальнобойщики».

Четыре раза был женат (две дочери, Ирина и Маргарита, от второго и третьего браков соответственно, дочь Александра, родившаяся в отношениях вне брака, внучка Милена).