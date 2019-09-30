Гостюхин хотел покончить с собой, узнав о предательстве любимой

По словам актера, ему просто не хотелось в тот момент жить.

Актер Владимир Гостюхин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он вспомнил свою первую любовь, девушку по имени Наташа. Он был в те годы еще совсем молод. Работал электриком на Центральном стадионе Свердловска.

«Однажды я позвал ее в кино на картину «Железная маска». Она сказала, что пойдет с друзьями. Я увидел вскоре ее, как она шла под ручку с парнем. Устроил страшный скандал. Ударил ее. Когда понял, что сотворил, то всю ночь не мог уснуть», — рассказал актер.

Позже Гостюхин узнал, что его любимую изнасиловали, предварительно напоив. «Для меня это был сильный удар под дых. Я собирался убить того, кто это сделал. Но она мне сказала, что проклянет меня. Потом оказалось, что она беременна от другого, причем как раз насильника. Наташа сделала аборт, но наши отношения стали развиваться как в произведениях у Шекспира. Мы не могли быть вместе», — заметил актер.

По его словам, в какой-то момент он просто не хотел жить. Актер едва не покончил с собой, но водитель троллейбуса вовремя успел затормозить.